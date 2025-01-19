內地十大案件投票啟動　足壇反腐等49案入圍

針對全國法院前年底至去年審結並發生法律效力、在社會上產生較大影響的各類案件，經過最高人民法院和內地官方電視台聯合篩選和初評後，49宗典型案件入圍「新時代推動法治進程2024年度十大案件」評選，包括足球領域系列反腐案。

此次活動由最高人民法院司法案例研究院、中國法學會案例法學研究會、最高人民法院新聞局及相關電視台承辦，選出包括刑事、民事、商事、行政、知識產權、環境資源、審判監督、執行等領域具有代表性、影響力的案件在網上接受公眾投票。最高人民法院上周六（18日）發布消息指，「美魔女」勞榮枝故意殺人綁架搶劫案、電影《失孤》原型之子被拐案、「職業閉店人」以虛假材料注銷公司需承擔民事責任案、足球領域系列反腐案、全國首宗操縱「網絡水軍」民事公益訴訟案等案入圍參評案件。

最高人民法院表示，相關宣傳活動網絡投票上周五（17日）正式啟動，至周五（24日）結束。參選案件在相關微信公眾號及各大媒體平台展示，公眾可進入投票頁面投票，選出自己心中具重大典型意義並推動法治進程的案件，每次投票最多選10宗案件，也可自行推薦心中的重大典型案件，最終投票結果將作為入選「新時代推動法治進程2024年度十大案件」的重要參考。