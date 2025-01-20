城大初創研船用塗層　納米光催化防污防腐　較傳統塗料耐用

城市大學HK Tech 300下有初創公司，成功研發一種突破性的防污防腐技術納米光催化防污防腐塗層(Nano-MAP)，可作為船隻船體及金屬螺旋槳的塗料，除了成本更低及更耐用外，更可代替一般含重金屬的傳統塗料，減底污染海洋機會，而催化劑粒子細小，不會如傳統防污漆的重金屬物料般沉於底部，並有推出手動噴劑，使用前只須手動搖晃，讓船主可輕鬆地噴上船體。塗層亦可應用於海中的水閘等，以減緩海水進水口處的微生物及污垢孳生，同時獲公私營機構應用，其他潛在應用包括海洋基建設施、海上石油鑽井平台和海底管道等。

現時航運界普遍使用的傳統塗料含有銅或鋅等重金屬的船底防污漆，雖然可防止海洋生物寄 生船底，但塗層接觸海水後會釋放出有毒的金屬離子，污染海洋環境。催化科技有限公司(CAT Limited)，專注於「光觸媒」的技術創新，並成功研發一種「納米光催化防污防腐塗層」，含碳摻雜的「二氧化鈦(TiO2)」復合材料，在水中受到太陽光照射時，可產生光催化作用，達致防污防腐的效能，效果可持續多於一年，相較傳統防污漆在亞熱帶氣候下平均僅能維持三至六個月的效用為長，同時不會將任何化學物質釋放到海水中。。

研究團隊解釋，即使海水表面以下幾米處，仍有四至七成的太陽輻射強度，足以Nano-MAP在水中可產生光催化作用，從而產生「強氧化性羥基自由基」，可防止藤壺、結殼苔蘚蟲等海洋生物，以至海藻、水螅、藻類等污垢，附在船體表面生長。另外，Nano-MAP在經過光活化後，會釋放出電子，阻礙金屬與氧氣之間產生化學作用，降低氧化風險。

此外，Nano-MAP亦可應用於海洋沿岸位置的水閘上，例如在本港的海水冷卻「區域供冷系統」中試用，可減緩海水進水口處的微生物孳生，團隊指出以往用一般使用傳統防污漆的水閘，每個月都會積聚很多海洋生物，但使用Nano-MAP的水閘在兩年後仍未需要清潔或更換。