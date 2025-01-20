特朗普到美國阿靈頓國家公墓獻花　萬斯晤韓正

美國候任總統特朗普周一（20日）宣誓就任，再度入主白宮，展開4年任期。特朗普上周六（18日）已抵達華盛頓，入住布萊爾國賓館，周日（19日）到阿靈頓國家公墓向無名戰士墓獻花，傍晚到第一資本體育館出席勝利集會，再出席晚宴。美國候任副總統萬斯周日會見中國國家副主席韓正，歡迎他到訪美國出席總統就職禮。特朗普的過渡團隊表示，萬斯與韓正討論了多個議題，包括芬太尼、平衡貿易和地區穩定。

韓正祝賀萬斯當選，表示中方願同美方一道，堅持元首外交的戰略引領，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。韓正指出，只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就一定能相互成就，造福兩國，並為世界和平與發展作出重要貢獻；又提到經貿關係是雙方共同關心的重要問題，雖有分歧摩擦，但兩國共同利益和合作空間巨大，可就此加強對話與協商。萬斯則指，中國在國際事務中發揮日益重要的影響，美方願同中國發展長久、富有成果的關係，加強雙方在國際和地區問題上的對話合作，共同促進世界和平穩定。

周一宣誓就職當日，特朗普早上先到白宮附近的聖公會聖約翰教堂出席祈禱儀式，再前往白宮與即將離任的總統拜登及第一夫人吉爾茶敍，中午到國會大廈出席就職儀式，由於天氣嚴寒，儀式移師至室內，在國會圓形大廳舉行。先由萬斯宣誓，之後再由特朗普宣誓並發表就職演說。隨後為總統拜登和副總統賀錦麗舉行告別儀式。

特朗普再到國會大廈出席簽署儀式，包括簽署首批備忘錄及行政命令，再參加國會午餐會及檢閱美軍。原定在賓夕凡尼亞州大道舉行的傳統巡遊，因天氣嚴寒，改到第一資本體育館舉行，特朗普亦會出席，晚上在白宮出席就職舞會。