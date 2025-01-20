交通銀行(香港)見證開立內地賬戶服務　助港人輕鬆融入大灣區生活

隨著大灣區互聯互通發展步伐的加快，香港與內地的經濟、生活連接越來越緊密，港人不僅在內地投資發展，更積極融入大灣區的生活。交通銀行(香港)有限公司(「交通銀行(香港)」)見證開立內地賬戶服務，讓港人客戶毋須親自前往內地即可輕鬆辦理開立內地交通銀行股份有限公司(「交通銀行」)Ⅱ類賬戶手續，滿足港人開立內地銀行賬戶的需求，便利港人在內地消費支付。

見證開立內地賬戶服務的推出，方便了在內地生活和消費的香港市民。符合資格的交通銀行(香港)客戶只需攜帶有效的香港永久性居民身份證、有效期為3個月或以上的港澳來往內地通行證及住址證明，親臨交通銀行(香港)指定分行(2)，即可在專業客戶服務經理的見證下，簽署內地交通銀行賬戶的開戶申請表，並由交通銀行(香港)代為遞交至交通銀行指定內地分行(3)審批開戶申請＃。無論是日常消費、搭乘交通，還是綁定支付工具，有關服務將為客戶在大灣區的生活增添更多便利，讓客戶於大灣區的生活更精彩。

＃申請人需要提供一個本人登記的內地手機號碼，接收交通銀行內地分行發出的賬戶激活短訊。

交通銀行(香港)跨境理財管理服務，致力為客戶帶來優質及創新的金融服務體驗,成為港人融入大灣區生活的重要橋樑。

一般條款：

1. 交通銀行(香港)有限公司(「交通銀行(香港)」)見證開立內地賬戶服務只適用於個人銀行客戶。

2. 交通銀行(香港)指定分行包括營業部、英皇道分行、灣仔分行、九龍分行、紅磡分行、荃灣分行及上水分行。

3. 內地個人Ⅱ類銀行結算賬戶服務由交通銀行股份有限公司廣東省分行及深圳分行(下稱「交通銀行內地分行」)提供，交通銀行內地分行賬戶服務受交通銀行內地分行條款及細則約束。

4. 交通銀行內地分行並非香港《銀行業條例》下的認可機構，亦不受香港金融管理局所監管，也不能在香港經營任何銀行業務或接受存款業務。交通銀行內地分行在香港不能進行任何業務或接受存款，客戶於上述賬戶內存入的人民幣存款，不受香港的存款保障計劃保障。

5. 交通銀行(香港)見證開立內地賬戶服務並不構成交通銀行內地分行訂立存款協議的要約或邀請，交通銀行(香港)並不參與交通銀行內地分行賬戶項下存款的申請及推薦。

6. 交通銀行(香港)不涉及任何申請開立上述賬戶有關的決策。有關申請只會在獲得交通銀行內地分行接納後方正式生效，客戶若對交通銀行內地分行的賬戶服務有查詢、意見、索償、投訴及/或糾紛，須直接與交通銀行內地分行聯繫。

7. 內地流動支付電子支付工具為第三方的流動支付電子支付工具。流動支付電子支付工具的使用條款須受供應商的相關條款所約束。交通銀行(香港)並非流動支付電子支付工具的供應商。交通銀行(香港)不就有關產品及/或服務上之一切作出任何保證，亦對使用有關產品及/或服務時所構成之後果負責。客戶若對流動支付電子支付工具內之產品及/或服務有任何查詢、意見、索償、投訴及/或糾紛，須直接與有關供應商聯絡。交通銀行(香港)恕不承擔任何責任。

8. 上述產品、服務與優惠受有關條款約束，詳情請向交通銀行(香港)職員查詢。

9. 交通銀行(香港)保留隨時修訂、暫停或取消上述產品、服務與優惠以及修訂有關條款的酌情權。

10. 如有任何爭議，交通銀行(香港)保留最終決定權。