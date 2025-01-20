集採藥「血壓不降、瀉藥不瀉」　國家醫保局調查

內地去年底公布國家藥品集中採購結果，因低價競爭激烈，原廠藥企沒有一間中標。惟醫學界最近普遍反映集採藥藥效不穩定，有人更以「麻藥不睡、血壓不降、瀉藥不瀉」來形容，成為地方兩會的熱門話題。對於某些集採藥可能存在質量風險等問題，國家醫保局周一（20日）表示會牽頭調查。

國家醫保局以保證低收入人群能用得起藥為由，2019年4月起在全國逐步推動藥品集中採購，透過「以量換價」原則壓縮藥價。上月30日公布第10批集中採購結果顯示，最初研發的生產商所製造的藥物無一中選，原廠藥逐漸退出公立醫院變成定局。日前舉行的上海市兩會上，兼任政協委員的20名上海醫學界主管聯名提交《關於在藥品集採背景下如何能夠用到療效好的藥物》一案，指某些集採藥藥效不穩定，呼籲當局為價格較高的原廠藥留出使用空間，以及給予進口藥和國產藥不同醫保報銷比例。

業界擔憂集採價格過低，導致不良企業為降低成本而偷工減料，影響藥物療效。有份提案的上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院普外科主任鄭民華指出，尤其是高血壓、糖尿病藥物，以及用於腸道檢查的瀉藥、麻醉藥等，在臨床使用中經常出現藥效不佳，即使加大藥量也不見效。他直言，醫生面對如此情況很無奈，因沒選擇權，向上反映也沒渠道，病人經常更換藥物，如療效不佳恐危及生命。不少網民稱讚他「說了大實話」，認為醫保的前提必須是有效藥，而非把價格放在首位，甚至建議「取消高幹的特殊醫療政策」。

國家醫保局周一表示，近日上海市兩會期間，有政協委員、醫學專家反映某些集採藥品可能存在質量風險等問題，當局高度重視。為切實接受民主監督，廣泛聽取臨床一線聲音，充分發揮醫生專業作用，獲取集採藥品臨床使用實效第一手直接證據，進一步維護藥品集採秩序、維護民眾健康權益，當局負責人決定周二（21日）帶隊，聯合衞生健康、工業信息化、藥品監管部門，赴上海當面聽取相關委員、專家關於藥品集採政策及中選產品質量保障的意見建議，並重點收集有臨床數據支撐、有統計學差異的質量和藥效問題線索。