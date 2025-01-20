美工商界及馬斯克晤韓正　支持中美加強對話

中國國家副主席韓正周日（19日）在美國華盛頓會見美中貿易委員會、美國商會等工商界人士代表。他同日會見將加入特朗普新政府的電動車製造商Tesla行政總裁馬斯克，表示歡迎Tesla等美企抓住機遇，共享中國發展成果，為促進中美經貿關係作出新的更大貢獻。馬斯克則指，Tesla願深化對華投資合作，為促進美中經貿往來發揮積極作用。

韓正與美國工商界人士代表會面時表示，中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中美關係開好局、起好步，保持穩定發展，符合中美兩國人民的共同福祉和國際社會的普遍期待。他又指，美國工商界一直是支持中美關係的中堅力量，是中美經貿合作和中國改革開放的參與者、見證者、貢獻者和受益者，中國將堅定不移推進改革開放，持續改善優化營商環境。他希望美企繼續投資中國、扎根中國，積極發揮橋樑作用，為中美關係穩定、健康、可持續發展作出更大貢獻。

美國工商界人士表示，美中作為世界上最富有活力和科技最發達的前兩大經濟體，理應開展互利合作，找到建設性和穩定的相處之道。美國工商界看好中國經濟前景和在華發展機遇，支持美中加強對話溝通，推動雙邊關係和經貿合作不斷向前發展。