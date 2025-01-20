內地首提健全教育戰略性投入機制　探索擴大免費教育

中共中央、國務院周一（19日）印發《教育強國建設規劃綱要（2024－2035年）》並發出通知，明定教育經費支出佔國內生產總值（GDP）比例高於4%，一般公共預算教育支出逐年只增不減。該綱要首次提出健全教育戰略性投入機制，並探索逐步擴大免費教育範圍，推廣普及國家通用語言文字，加強與港澳台語言文化交流。

未來10年教育政策主要目標是到2027年，教育強國建設取得重要階段性成效，拔尖創新人才不斷湧現，關鍵領域改革取得實質性進展；到2035年建成教育強國，高質量教育體系全面建成，基礎教育普及水平和質量穩居世界前列，學習型社會全面形成，教育服務國家戰略能力顯著躍升。綱要具體提到，要促進學生健康成長、全面發展，加強國家安全教育等；建立基礎教育各學段學齡人口變化監測預警制度，支持人口20萬以上縣市區旗辦好一所達標的特殊教育學校；嚴控學科類培訓，規範非學科類培訓，壓減重複性作業，減少日常考試測試頻次。

綱要亦提出，分類推進大專院校改革發展，優化高等教育布局，焦優勢學科適度擴大「雙一流」建設範圍，面向中小學生實施科學素養培育「沃土計劃」等。此外，培育壯大國家戰略科技力量，加快建設現代職業教育體系，以教育數碼化開闢發展新賽道，並建設高素質專業化教師隊伍。綱要又提出，教育布局和改革試點緊密對接北京、上海、粵港澳大灣區等國際科技創新中心建設，建設具全球影響力的重要教育中心，加強對出國留學人員的教育引導和服務管理，完善來華留學入學考試考核，支持更多國家開展中文教學。