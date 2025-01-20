有詐騙案受害人或被轉移　家屬求助緬甸領館　對方無派員接信

近半年再有港人被拐至緬甸詐騙園區，上周五（17日）港府將緬甸東南部地區旅遊警示級別升至紅色。油尖旺區議會前副主席余德寶，今日(20日)早上聯同受害人家屬 Kelvin 到緬甸駐香港總領事館遞信，盼望緬甸政府盡快協助營救，但緬甸駐港領事館未有派員接信，他們將信件放在新鴻基中心商場門外，余德寶指受害人家屬對此感到惋惜，但仍冀協助。

余德寶在社交平台表示，截至2025年1月，他收到7宗港人求助，他們表示現時仍被非法禁錮至緬甸園區，最長的時間已經約6個月。上周四(16日)有一位被非法禁錮四個月的港人獲救，已平安回港後，家屬重燃一絲希望，他們希望緬甸政府可以幫手協助營救，令他們的家人可以平安回家，其家屬欲到緬甸駐香港總領事館遞信表示訴求和尋求協助，惟緬甸駐港領事館未有派人接信，家屬對此感到惋惜，但仍冀他們提供協助。

他又稱，家屬擔心家人被虐打，甚至因未能夠達到詐騙目標而被電擊懲罰。近日園區更加嚴密監控，家屬在失去聯絡之前，曾提過可能會轉移園區，所以家屬擔他們轉移園區會增加營救困難，因為早前提交給政府及泰國領事館的資料，需要全部重新更新。因此期望港府、泰國政府、緬甸政府能夠合力，在家人轉移營區之前，甚至人身安危受到威脅之前，盡快營救家人。