黎智英認引薦美國前駐港總領事會見蔡英文　否認當台灣代理人

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（20日）踏入第121日，黎智英繼續自辯，並接受盤問。黎智英承認多番引薦美國前駐港總領事郭明瀚跟蔡英文見面，以便台灣建立跟美國的外交渠道，並指自己會支付郭明瀚旅費。黎否認欲影響台灣政策，亦否認當台灣的代理人。案件明日（21日）續審。

控方今繼續就蔡英文「左右手」、政論家江春男事宜提問。黎智英今日再承認，2017年至2020年間，雖然江春男沒有再為《台蘋》撰文或做事，但仍收到總額約580萬台幣（折合約137萬港元）款項。黎坦言，當他知道事件後，感到震驚，要求停止付款。庭上展示2020年3月一封《台蘋》內部電郵，提及付江春男費用一事，寫到「親自去問黎先生，此付款是否應該繼續下去，黎先生回答繼續付款」。

黎智英今稱，這並非他一向處事方式，相信電郵內容存在誤解。事後出於禮貌，沒有要求江退回款項，坦言要求退款會令人尷尬，因為這是他們自己犯的錯。黎否認相關費用是給予江作為顧問費。黎形容台灣是中國唯一有民主的地方，坦言希望為台灣做一點事。就安排美軍前副參謀長基恩及美國前副國防部長沃夫維茲赴台跟蔡英文見面，黎稱跟其媒體業務無關，他沒有從中獲益。他按協議支付2500萬港元後，就沒有再付費。

控方之後就美國前駐港總領事郭明瀚（James Blair Cunningham）提問。黎智英承認於2017年6月左右，曾向江春男介紹郭明瀚，並著江安排郭明瀚跟蔡英文見面。黎當時向江春男傳訊息，說台灣應更進取，跟美國建立更緊密關係，形容這是我們唯一的保障。黎庭上承認，他希望透過介紹郭明瀚跟蔡英文見面，讓台灣建立跟美國的外交渠道，他會支付郭明瀚赴台的旅費，但不會再額外付顧問費。法官問黎，是否想以「枱底」形式，影響台灣政府，要台灣政府聽他的意見？黎否認，並指江春男既為蔡英文「左右手」，應該是「枱面」上。黎智英同時矢口否認充當台灣跟美國的中間人，或台灣的代理人。

黎承認，2018年3月，他跟蔡英文及郭明瀚見面。黎形容該次見面像面試，郭明瀚嘗試說服蔡，有關美國可以如何提供協助。當時各方沒有達成任何共識。同年5月，黎曾傳訊息給江春男，提及美軍前副參謀長基恩及美國前副國防部長沃夫維茲認為，現在特朗普政府是台灣與美國深入建交的最好時機。黎智英庭上指，上述訊息是他轉達基恩及沃夫維茲的想法，不代表他贊成或反對。黎強調，他只是想幫台灣，並非美國。因為台灣需要幫忙，而美國不需要。控方質疑，外交渠道是雙向的。黎反駁說，幫忙是單向的，他想協助台灣，僅此而已。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022