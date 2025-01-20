智能垃圾站自動門停運　食署指或因垃圾量過多觸發安全裝置

東網昨日(19日)報道西貢清水灣道甘澍路一個由食物環境衞生署裝設的鋁質垃圾收集站，近日在凌晨時段均有一群野豬出沒翻摷食物，以致遍地垃圾，衞生惡劣。食環署回覆東網查詢指出，該署人員在1月18及19日巡視該太陽能鋁質垃圾收集站，發現其自動投入口的開關運作正常，報道所指的情況或因當日投入的垃圾量過多，阻擋自動門關閉，觸發安全裝置而導致自動門停止運作。

食環署指承辦商人員每日早上均會清理垃圾站及附近地方，如整理垃圾站和替換垃圾桶，並重啟自動門裝置確保其正常運作。該署近日沒有收到承辦商員工報告垃圾站出現異常，已提醒他們如發現垃圾站有異常或有野豬在附近覓食，應主動報告。此外，該署會密切留意該垃圾站的運作，增加垃圾車到站收集次數，避免有關情況再次出現。該署又呼籲市民應避免棄置垃圾在垃圾站外，以免影響環境衞生及吸引野豬覓食。

針對西貢清水灣道的太陽能鋁質垃圾收集站，該署指收集站並非廢物壓縮箱，主要是透過裝設太陽能電池板為垃圾收集站提供能源，使其具備自動感應開關功能，使用者毋須用手接觸便能控制垃圾收集設施開關，更為方便衞生，而密封式設計亦能有效預防蟲鼠滋生和消減氣味。

為改善鄉郊地方垃圾收集服務，該署自2018年起陸續引入和試行多項新型密封式垃圾收集設施，並因應運作經驗、成本效益和社區持份者的意見等，調整及改良垃圾收集設施的設計和應用。截至2024年12月，該署已在265個鄉郊地點設置了太陽能廢物壓縮箱、太陽能鋁質垃圾收集站和流動太陽能垃圾壓縮機等設施。本署呼籲市民應避免棄置垃圾在垃圾站外，以免影響環境衞生及吸引野豬覓食。