有團體遞交請願信　支持高球場建公屋

粉嶺高爾夫球場環評司法覆核案，法庭裁定球會大部分勝訴。有團體今日(20日)到政總遞交請願信，並高舉寫有支持高球場建公屋及支持上訴高球場覆核案等標語，該團體代表提交請願信，發展局派員接收。

「深水埗媽媽房屋關注組」當場讀信，信中提及政府早前於粉嶺高爾夫球場司法覆核一案敗訴，關注組深感遺憾及焦慮。基層家庭居住於劏房覆核案中提到粉嶺高爾夫球場的百年老樹其實可以與住屋並存，亦有不少屋邨可以借鑑，如麗閣邨及大坑東邨，亦有著保育價值的老樹。就粉嶺高球場而言，我們建議政府可以於老樹的位置用作休憩用地，興建公園等設施。希望政府能夠參考香港各個公共屋邨與老樹共邨的例子，在大自然及基層住屋上找到平衡點。

團體又指，如果粉嶺高球場能夠繼續興建公屋，相信一定有助基層市民加快上樓速度，亦能幫助政府盡早實現多年對市民許下的承諾。再者，現金津貼計劃面臨取消，屆時基層市民的生活會更加水深火熱，還望政府能夠把握每寸能夠興建公屋的土地，讓基層早日有安身之所，故得知政府將就粉嶺高球場司法覆核案向上訴庭提出上訴，表示支持並期望繼續興建公屋，解決多年基層住屋問題，急市民所急，維持民望。