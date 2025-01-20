大寒多地較常年高逾15°C　廣州連續50日沒降水

周一（20日）是二十四節氣中的大寒，內地大部氣溫將較常年同期偏高。江南、華南多地最高氣溫料逾20°C，較常年同期高10°C甚至15°C以上，北京當日最高氣溫或達9℃左右。今冬以來，很多地區雨雪偏少，其中廣州連續50日沒降水，森林火險等級高。專家分析認為，原因主要與大氣環流的形勢有關。

周日（19日）內地除東北部分地區降溫，其餘大部地區氣溫均上升。周一至周二（21日）黃河以南大部地區繼續回暖，最高氣溫20℃線將推進到湖北至河南南部一帶。雖然日間最高氣溫回升，但夜間缺少雲層保溫，熱量散失快，導致晝夜溫差較大。武漢最高氣溫將在20℃上下，但最低氣溫只有0℃至1℃。降水方面，這兩天內地大部分地區雨雪稀少，僅在新疆、內蒙古、黑龍江等地部分地區降雪較頻繁，至周三（22日）陝西南部、河南一帶降水有所發展。

內地大城市近來雨雪稀少，其中河南鄭州、河北石家莊、天津上次降水要追溯到去年11月25日，福建廈門和廣東廣州對上一場雨則於同月26日，上述地方已超過50天沒有降水。內地氣象分析師王藍一指出，上月1日以來多省區降水量不足常年同期兩成，今年冬天副熱帶高壓偏強，不利於水氣輸送，中東部地區盛行下沉氣流，令有限的水氣無法上升形成降水。截至上周六（18日），長江中下游地區到華南中北部一帶達到重旱級別，部分區域更達特旱級別；預計周四（23日）開始，中東部地區將自西向東迎來大範圍降水過程。