麥當勞維港「船P」邀50家庭參與　大派新春利是分享金禧喜悅

香港麥當勞日前聯同香港明愛舉辦主題天星小輪派對。

新春將至，小朋友都希望收利是祝福！香港麥當勞日前聯同香港明愛舉辦麥當勞主題天星小輪派對，邀請50個基層家庭參與，免費乘坐天星小輪遊覽維港風光，亦大派新春利是，分享香港麥當勞50周年喜悅。

參與是次活動的基層家庭主要來自觀塘區、深水埗區、黃大仙區及荃灣區，當中不少家庭更是首次乘坐天星小輪。在登上麥當勞主題天星小輪一刻，麥當勞樂園人物包括漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟驚喜現身派對，一眾大朋友小朋友興奮不已，爭相拍照留念。

除了欣賞維港兩岸景色，參與家庭亦能參與香港麥當勞行政總裁黎韋詩聯同一眾管理團隊以及香港麥當勞義工隊為基層家庭舉辦的派對，並獲贈麥當勞50周年主題禮物、開心樂園餐玩具及麥當勞禮券利是。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，作為與港人共同成長的品牌，香港麥當勞50年來一直秉持「取諸社會、用諸社會」的企業精神，幫助社會上有需要的人，身體力行地為他們送上溫暖，傳遞正能量。是次非常高興可以與香港明愛合作，攜手向家長和小朋友們送上佳節祝福，與他們一起度過快樂時光。

香港明愛總裁閻德龍神父則表示，快樂的親子時光對兒童成長尤為重要，感謝麥當勞是次特意為基層家庭安排天星小輪派對，為他們帶來節日歡樂氣氛。