多間大學加強防騙意識　設「港漂報案室」通訊群組　填防騙問卷

本港多間大學均指有措施加強學生防詐騙意識。香港大學指學生發展及資源中心一直有聯同警方，留意涉及學生的騙案，包括向同學發放執法部門提供的防騙學習套件，內容包含騙案求助資訊及流行的騙案，並以短片及選擇題形式灌輸防騙訊息，希望學生尤其是新到港的內地生了解相關資訊。

對於防範電話騙案有既定宣傳及教育策略，中文大學指校方推出包括製作防止電騙的短片、在校內派發及張貼防騙宣傳單張、邀請執法部門作專題防騙講座等。

城市大學去年錄得逾30宗學生遭詐騙的案件，涉款約1,500萬港元。校方指新學期將要求所有學生必須完成防騙問卷，亦已成立跨部門工作小組，會不時透過多種渠道，包括發送電郵、在校內張貼海報及派發傳單等，提醒學生小心詐騙訊息，亦計劃舉辦防騙研討會及推廣工作等。

科技大學自去年底開始，把警方反詐騙協調中心提供的學習套件，納入到一年級課程。校方形容學生反應積極，又強調一直有與警方緊密合作，包括培訓學生成為防騙大使，亦聯合開設「港漂報案室」通訊群組，以便同學獲取即時支援，亦會透過警方的反詐騙海報、貼紙和橫額，向師生及教職員發放電郵，轉達執法部門的呼籲。

為提升學生的防騙意識，嶺南大學學生事務處有與執法部門加強宣傳，包括填寫網上防騙問卷，並在本科生畢業要求中，加入有關課程學分。校方亦定期舉辦防騙講座、在校內派發防騙單張、在學生宿舍及飯堂宣傳防騙、設立防騙宣傳攤位、在網頁及電郵定期推廣防騙知識等。校方又指會透過與內地生的日常接觸，提醒他們緊貼時事，留意最新騙案手法。