年初一花車巡遊舞團大跳「水舞」　跳繩港隊與多國高手切磋

賀歲盛事之一的年初一「國泰新春國際匯演之夜」即將上演，除了9台花車巡遊尖沙咀，更有46隊環球表演隊伍在街道上載歌載舞。其中，曾經在世界舞蹈大賽香港站奪冠的街舞隊伍將表演混合多類舞蹈特色的「水舞」，並以肢體動作合組「花船」；另有去年參加巴黎奧運表演的港隊跳繩運動員參與，「跳入」尖沙咀之餘，動作亦融合街舞及體操元素。即使大年初一忙着拜年無暇到尖沙咀看花車巡遊及表演，市民亦可在大年初二、初三到大埔林村祈福之餘，亦可以看到多部花車及內地和國際隊伍的「升級版」演出。

今年首度參加花車巡遊表演、成立6年的香港舞團Chestroll Dance Crew過去屢獲殊榮，包括在2019及2023年的世界舞蹈大賽香港站奪冠，以及2024年南韓HARU Competition冠軍。舞團介紹，是次表演以水為題，凸顯成員連貫流暢的「水系」質感編舞，更會大展在南韓比賽時奪冠的舞技，包括重現舞者以肢體動作合組「花船」的一幕。排舞師黃晉洋解釋，匯演以花車為一大特色，所以特意自製「花船」上場，寓意隊員踏上舞台演出的旅途。

黃晉洋續指，是次表演涵蓋非洲流行舞(Afro Dance)、Krumping、Urban Choreo 等多種舞蹈範疇，並採用節奏明快的南非音樂Amapiano，希望為觀眾送上活力。不過，他提到，由花車巡遊的表演範圍更大，25位成員要投放更多能量填滿舞台，並將原有表演濃縮成1分45秒的精華，而隊員需須現場觀眾互動，挑戰更大。

成員陳佩穎亦說，很高興能首次參與花車巡遊，因表演近距離接觸觀眾，期待向觀眾展示特別排舞風格，藉花車巡遊讓大眾認識各種藝術及音樂元素；資訊科技從業員凌啟澤提到，過往3度花車巡遊，平日工作朝9晚6，下班後又抽時間排舞5小時，過程並不輕鬆，但說能讓觀眾呈現更精細、更有「自己」風格的表演，因此多辛苦都值得。

另一方面，曾參於去年巴黎奧運跳繩表演何卓錡、李俊明亦會聯同另外22位港隊代表在大年初一「跳入」尖沙咀，其中跳繩經驗約15年的李俊明將表演融入繞繩及翻騰元素的花式跳繩，亦會在表演中融合體操的元素，如將耳熟能詳的體操動作「湯馬斯盤旋」加入表演。市民更可在現場可欣賞到李曾在巴黎奧運舞台表演過的「過隧道」招式。首次參與新春匯演的李俊明期望能透過新春花車巡遊，令跳繩擺脫大眾認為沉悶單一的固有形象。

何卓錡則會展示糅合街舞及跳繩的舞蹈交互繩(Fusion Double Dutch)。她提到，舞蹈交互繩更講求節奏感，考驗運動員反應，把對應節奏舞蹈動作融入跳繩，套路千變萬化，提升表演難度，希望今年演出比去年更「熱血」。

跳繩總會還邀請內地和外國的跳繩精英參加，包括在巴黎奧運表演的法國、日本選手，擁有72項世界冠軍的澳洲跳繩高手等。中國香港跳繩總會主席黃婷表示，美國選手的翻騰動作極具活力、日本選手街舞特色特別型格，而內地選手則以速度見稱，期望這些環球精英與本地跳繩健兒互相切磋，擦出火花。