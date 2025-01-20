發展局5招促非政府工程開工　建造業界憂發展商不積極投地

經濟不景，建造業相繼有大型企業相繼「爆煲」，發展局早前公布五招促進非政府工程盡快開工，包括屋宇署及地政總署會加快審批可短期內開始施工的私營工程等。香港建造商會今日(20日)表示對加快工程審批持正面態度，但形容現時私營市場「很靜」，發展商賣樓收入不佳，不會積極投地，有關措施未能完全解決經濟不景等基本問題。

香港建造商會執行總監梁敬國接受電台節目訪問時表示，有會員指現時私人市場「好靜」，所以不希望政府工程量會縮，而私人工程量「真係少咗好多」。被問到當局推出的措施對業界有多大幫助。他認為措施屬正面，但根本問題未解決，「都好難去改善到成個市場嘅情況」，經濟差不單是建造業，「啲私樓賣得唔好，發展商根本唔會積極投地」，故當局即使改善了審批過程，「但(發展商)睇唔到前景，見唔到市場有改善，(措施)唔係有太大幫助」。

他指，以往私營工程審批需要經過多個不同部門，例如一個地盤的「圍街板」，其審批程序會牽涉屋宇署、消防、運輸署等部門，甚至有時會牽涉到執法部門，完成一個部門的審批後，又到另一個部門審批，可想而之「走幾轉」，而且業界不知道審批需時多久，等待期間亦需要成本，每一個發展都需與銀行貸款，「每日都要畀利息」。

他又指當局其中一項為屋宇署可加快開展樓宇維修代辦工程，有會員反映暫時未看到有加快，都有一個大問題，「屋宇署應該有6單合約，主要三無大廈等」，其會員已有一班工友，屋宇署透過顧問公司「做野」，但顧問公司「做唔到」，亦有顧問公司倒閉，故顧問公司未能提交報告予屋宇署，導致屋宇署審批時間「慢咗」，市場情況是惡劣的。

對於屋宇署於2023年成立專責審批組，並減少一般建築圖則首次呈交申請時所需的資料項目。梁亦稱措施未見明顯成效，希望政府積極地按既定時間表，在各層面加快審批，減省不必要程序，亦希望當局「大膽啲」，可以有不同工程予他們的工程人員自我審批，「因為我哋工程人員都係拎正牌」，以加快審批過程。