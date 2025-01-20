混種扮純種　有病當無病　飼主網購寵物要留神

愈來愈多市民選擇飼養寵物以增添生活樂趣，市場對各種寵物的需求也日益增加。調查發現，除了領養或在持牌寵物店購買外，不少市民會透過社交媒體或網上平台購買寵物。當中，涉及聲稱「自家繁殖」的寵物網購騙案有增無減，大多更牽涉無牌售賣，動物福利完全不受保障。漁護署設立專題網站，提供相關網購寵物的資訊及潛在風險，並列出3個真實個案供市民參考，提醒市民，慎防「中伏」。

不良寵物賣家在網上張貼具誤導性或虛假的寵物資訊，以吸引買家購買健康有問題或品種與描述不符的寵物。無辜市民紛紛誤墮這種愈趨普遍的「寵物釣魚詐騙(Petfishing)」騙局中。買家輕則蒙受金錢損失，重則寵物到家後不久便患病以至死亡。寵物主人心靈受創，五內俱焚，經濟上和情感上受到雙重打擊。

A先生在某社交媒體的群組中收到私訊，有賣家聲稱家中貴婦犬剛誕下幼犬，希望出售。約見後，A先生對幼犬一見鍾情，賣家表示狗狗健康活潑，十分「搶手」，有其他客人同時有意購買，要求A先生須在24小時內付款以確保交易，否則會將幼犬轉售他人。A先生猶豫之際，賣家盛讚他與狗狗有緣，主動減價，催促他盡快決定。在促銷的壓力下，A先生最終即場付款買下狗狗回家。可惜狗狗到家後不久，便出現嚴重健康問題，證實感染犬瘟熱，留醫數天後便去了「彩虹橋」(離世)。當A先生追討賠償時，冷血賣家更將狗狗的死歸咎於他，並指他疏忽照顧狗狗，雙方爭論一番後賣家更加「已讀不回」。

另一個案涉及隱瞞寵物有長期病患。B小姐瀏覽一個看似可靠的無牌寵物網店時，被一張貌似健康活潑的布偶貓照片深深吸引，遂與該網店聯絡。賣家聲稱貓咪健康良好、已接種疫苗，更向B小姐分享其過往客戶滿意交易的通訊截圖，及該貓咪更多可愛的照片及影片。便宜的售價已包含快遞貓咪上門，令心動的B小姐隨即網上付款。貓咪到達B小姐家的當天晚上，隨即出現呼吸急促、行動遲緩的問題。經過獸醫診治，貓咪確診患有肥厚型心肌病，需接受長期治療和特殊護理，令B小姐悲痛不已，持續的高昂醫藥費亦為她帶來經濟壓力。她欲向賣家追討，可惜已無法搜尋該網站，賣家亦失去聯絡。

最後一宗個案為貨不對辦，C女士在網上看到廣告，宣稱有本地純種自家繁殖松鼠狗出售，更能提供血統證明、出生證書和健康紀錄等。鍾情松鼠狗的C女士決定購買，相約不知名的無牌賣家在寵物公園內進行交易。後來，當狗狗慢慢長大，她注意到狗狗的毛色和體型與純種松鼠狗的特徵明顯不符。經過基因測試，證實狗狗並非純種，隨附的證書和紀錄也被發現是偽造的。而賣家在交易後，便銷聲匿跡。