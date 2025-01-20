天眼直擊：男賊夜潛元朗廈村伺機爆竊　聞人聲動靜關鐵閘速遁

農曆新年前夕，賊匪又再蠢蠢欲動，過往多次成為爆竊目標的元朗廈村，懷疑又現賊蹤！一個專門發放廈村鄉訊息的社交平台專頁，今日(20日)上載7條閉路電視影片，攝下一名戴鴨舌帽及口罩，穿着黑衫黑褲的男子，在今日凌晨2時許至清晨5時許，鬼鬼祟祟地游走至少4條村落，過程中不斷窺探各間村屋，留意有無人未鎖好門窗，並懷疑手持開鎖工具，嘗試打開門戶。

發文者整理閉路電視攝下賊人的時間和地點，指在凌晨2時20分，可疑男子抵達巷尾村，大約40分鐘後於新圍出沒，期間東張西望，相信是尋找目標。凌晨約4時，該名男子轉移至錫降村及錫降圍，並在窄巷間穿梭。過程中，他多次以電筒照射村屋大門，又用戴上手套的手取出工具，幾次試圖開鎖亦徒勞無功。

而在清晨約5時43分，可疑男子來到東頭村，「天眼」畫面見到他在一間村屋外徘徊，雖然一度邁步走出鏡頭範圍，但大約20秒後便去而復返，走近村屋有所動作，未幾更成功打開單位鐵閘。惟男子打算進一步打開木門之際，懷疑察覺屋內村民正準備出門，於是他重新關上鐵閘，並且匆匆離開現場。畫面最後攝下一名村民從後追出，但在路口位置停步，相信賊人已經逃之夭夭，未見其蹤影。

據了解，執法部門在今晨約6時亦收到錫降圍一村民報案，指單位懷疑被賊人撬門潛入，損失一批現金，不排除是上述可疑男子的所為。發文者提醒，如村民發現有陌生人入村，尤其是戴口罩或鴨舌帽的人士，請立即致電報案。