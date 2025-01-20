去年首7個月詐騙案升12%　議員倡電訊商等需與苦主分擔損失

本港騙案數量持續高企，去年首7個月，騙案總數達24,407宗，較去年同期升12%。同年上半年，香港網絡安全事故協調中心處理的網絡保安事故中，釣魚攻擊多達3,369宗，佔比超過一半，與2023年下半年相比，增幅高達67%。有組織今日發布一項民意調查結果，指近八成受訪者認為詐騙案件中受害者不應承擔所有損失；七成受訪者表示電訊商應採取積極防範措施，包括攔截可疑短訊、加強身份核實程序及加強SIM卡管理。議員建議設立詐騙責任分擔機制，如果金融系統、電訊營運商及社交媒體有漏招，要與詐騙苦主共同分擔損失。

香港青年學生動力在去年12月中至今年1月中，獲取488份有效問卷，調查結果顯示，受訪者認為社交媒體平台應負起主要防詐騙責任，超過八成受訪者建議加強審核廣告公司的合法性和廣告內容，並防止帳戶被駭；針對電信業者，七成受訪者表示電訊商應採取積極防範措施，包括攔截可疑短訊、加強身份核實程序及加強SIM卡管理；對於金融機構，同樣約七成受訪者認為應肩負防詐責任，首要建議是建立實時監控系統，例如設置一個客觀的門檻，在帳戶迅速被提取大量資金時，金融機構能夠立即阻止高風險交易進行，其次希望金融機構提供即時交易通知服務。

調查結果亦顯示，受訪者認為社交媒體平台應承擔主要責任，其次為消費者、電信公司及金融機構。值得關注的是，近 65%受訪者指出目前缺乏有效的損失保障機制，近八成受訪者支持引入獨立的第三方仲裁機構，協助處理相關糾紛。

議員吳傑莊建議電訊商應加強身份核實程序，引入人臉識別等生物識別技術，同時建立反詐騙過濾系統；議銀行可加強實時監控系統，當受保護帳戶在短時間內出現大額提款，銀行應即時啟動保護機制並通知客戶；社交媒體平台必須加強審核廣告商；亦建議採取更靈活的「詐騙損失責任架構」，按各方在詐騙事件中的疏忽程度，合理分配賠償責任。這意味著社交媒體平台、電信公司、金融機構，及消費者或需按個案情況承擔部分責任，以及成立「詐騙仲裁委員會」，作為獨立機構處理相關糾紛。