中學教學助理盜學校電子器材典當稱為父還債　被判監19個月

一名前教學助理於2022年在其任職的中學，多次偷取學校的電子器材並典當，當中涉及77件器材，並獲得20萬港元。該教學助理在學校發現失竊後到警署自首，並於早前在區院承認一項盜竊罪，今(20日)被法官郭偉健判監19個月。郭官指斥被告監守自盜、違反誠信，多次盜竊及典當學校財物，案情嚴重。法官又指，雖然學校最終取回財物，但要向當鋪額外支付11萬港元，形容學校及當鋪都是受害者，而被告亦沒有嘗試賠償，最終決定判監。

34歲被告黃景誠，被控一項盜竊罪。控罪指，他於2022年1月31日至2022年5月3日之間（首尾兩日包括在內），在葵涌順德聯誼總會李兆基中學偷竊一部相機連2支鏡頭、41部手提電腦、7部桌上電腦、25套頭戴式虛擬實境裝置、2部相機及一部攝錄機，而上述物品為另一人的財產。辯方求情時曾指，被告因要為父親還債而犯案，但法官不信納，並指被告父親欠債距離案發超過20年，不相信仍有債主追債，認為被告的病態賭博才是犯案的主因。法官最終認為監禁是唯一合適刑罰，考慮到被告自首及認罪，最終判囚19個月。

案情指，被告自2021年11月起在涉案中學任職教學助理，負責提供電腦技術支援，惟學校於2022年5月5日點算學校電子器材時，發現部分器材不翼而飛，並嘗試聯絡被告但不果。被告於同日到沙田警署自首，翌日警員到學校調查，並在被告的黑色袋內發現6張由3間當舖發出的當票，共典當了77部電子器材。被告於警誡下稱因需要現金，故多次將學校電子器材典當。3間典當舖及學校於本案的損失合共約20萬港元。

案件編號：DCCC 69/2023