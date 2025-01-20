江蘇GDP增量全國居首　廣東恐失經濟第一大省地位

江蘇省省長許昆林周日（19日）發表政府工作報告，提到去年全省本地生產總值（GDP）達13.7萬億元（人民幣，下同，約14.6億港元），增長5.8%，增幅居全國第一。廣東被指經濟增長失速加劇，去年預計GDP增幅僅3.5%，外界關注其「經濟第一大省」地位會否動搖。

江蘇去年GDP增速與前年持平，但超額實現5%以上的官方目標，也比去年中國全國GDP增速高出0.8個百分點。許昆林提到，該省一般公共預算收入再次達到萬億級規模，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務，在全國發展大局中發揮了帶動和支柱作用。報告又指出，江蘇去年多項經濟指標位居全國第一，包括新增本外幣貸款額、新增中國獨角獸和潛在獨角獸企業數量，以及新增國家專精特新「小巨人」企業數量等。江蘇去年實際使用外資規模佔全國近六分之一，許昆林補充這項指標也是全國第一，稱「第一寫多了」所以在報告刪掉。

經濟龍頭廣東省則連續第二年，未能實現增長目標。廣東省政府工作報告中罕見地沒有提及GDP增幅，民間推算去年增速介乎3.2%至3.5%，遠低於5%的官方目標。廣東人大代表張大林認為，不能只看數據，表示「3.5%的含金量很高」。