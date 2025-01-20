控《香港01》KK園區報道涉誹謗　紀曉波入稟要求移除內容及索償

《香港01》去年12月發表的一篇有關「KK園區」的專題，被指涉嫌誹謗他人。上周五（17日），一名叫「紀曉波」的人士入稟本港區域法院，指上述專題報導暗示他跟園區有關，內容屬誹謗，向法庭申請禁制令，要求《香港01》移除內容及賠償，惟入稟狀未有列明具體金額。

原告為紀晓波，被告為香港01有限公司（HK 01 COMPANY LIMITED）。入稟狀指，2024年12月16日，被告在網站發表文章，題為〈電騙營死灰復燃 | 緬甸交克比KK園區更恐怖 分析軍閥華商如何勾結〉。原告指，文中提到緬甸「恆升」或「東美」園區，把該處描述成參與詐騙及綁架的犯罪集團所控制之地。報導直接刊登了原告的姓名、背景和照片，令人識別到他。

原告指，報導中的文字圖片及視頻，令人覺得原告跟上述園區有關。原告認為文章構成誹謗或惡意虛假陳述，令原告聲譽受到損害。原告入稟區院申請禁制令，要求被告移除文章，或刪除提及或暗示原告身份的內容。另外，原告申請禁止任何人以任何方式發布該文章內容，及要求被告賠償，及支付訴訟所衍生的訟費。

案件編號：DCCJ 363/2025