會展增穆斯林友善設施　獲「新月評等」頒黃金級認證

近年不少穆斯林參展商和訪客會到港旅遊及參與展覽活動，本港的展覽場地亦新增相關設施配合這些客群需求。 當中，香港會議展覽中心就設有男女分隔的祈禱室、洗手間設小水龍頭及洗腳器、清真認證食物等。去年12月，會展獲國際知名穆斯林旅遊指標「新月評等」(CrescentRating)頒發會議展覽場地類別的黃金級認證，是本港第一間獲得黃金級認證的會議展覽場地。

香港旅遊發展局早前委聘「新月評等」按國際標準為本港酒店、景點和會議展覽場地進行評級；要獲得會議展覽場地的黃金級認證，必須符合多項評級的嚴格要求。會展中心二樓新增設了男女分隔的祈禱室，祈禱室內標示朝拜方向，並提供禮拜氈方便信徒作祈禱之用。祈禱室旁的洗手間更添置友善用水設施，包括小水龍頭及洗腳器。活動期間，小食亭會提供清真認證食物，可為有需要的主辦機構和參與者度身訂造清真餐單。

會展管理公司董事總經理梅李玉霞指，近年到訪的穆斯林參展商、買家和訪客有明顯的增長，為照顧這些客人，特增設了祈禱室以及有關的友善設施，成為首間獲得最高級別的黃金級認證的會議展覽場地，為香港的經濟和「穆斯林友善」旅遊目的地出一分力。