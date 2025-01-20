政府首季交修例草案　2027年新土地實施業權註冊制度　防範逆權侵佔

在現行的「契約註冊制度」下，業主須保存樓契實體正本，如須確定單位的業權，需要翻查業權文件，令每物業轉易程序繁複擁長。發展局日前表示政府已準備推行「業權註冊制度」以取代「契約註冊制度」。發展局今日(20日)指，計劃今年3月向立法會提交《業權及土地註冊條例草案》，並於2027年上半年在新土地實施「業權註冊制度」，規定在業權註冊紀錄註冊為擁有人的人，將獲承認為真正擁有人，減低完成物業交易的成本，在新方案下註冊業權的新土地，將不會出現逆權管有申索，可防範「逆權侵佔」。

根據發展局文件顯示，本港現時是少數仍執行契約註冊制度經濟體，現時物業轉讓時，買方律師每次要徹底查核過往業權文件，以確定業權「無瑕疵」。實施業權註制度後，則毋須翻查或保管過往業權文件，以核實業權，並可減少因遺失業權文件正本帶來的不良影響 。

相關的《土地業權條例草案》已於2004年獲通過，但過去20年一直未實施。當時政府及立法會均同意在生效前應諮詢持份者及進行檢討，惟各方仍未能就將現有土地轉換至新制度等主要議題達成共識，故至今仍未實施，當局最後決定「先易後難」，先實施「新土地先行」方案，即新例生效當日或其後批出的土地，包括賣地、私人協約及換地批出的土地，稍後階段再處理現有土地的轉制事宜。

就「新土地」的定義，發展局發言人指新土地為《業權條例》生效當日或其後批出並根據政府租契持有的土地，租期自該日或其後起計，一般而言包括透過賣地批出的土地、私人協約批出的土地，以及以換地方式批出的土地。發言人續指新制度的核心原則為業權不可推翻，當局認為已付出有值代價並管有物業的真誠物業買家，應獲得仍為擁有人的法律保障，並享有不可推翻的業權，即使賣家因涉及第三者欺詐而失去業權，日後亦不可推翻，未能回收物業的不知情前擁有人將有權獲得彌償基金下的補償。

不過當局亦強調，如要獲得不可推翻的業權，買家必需為真誠及不知情買家，並已付出有值代價以取得物業，以及管有該物業，一般而言自住及出租物業的擁有人均被視為管有物業。不過前擁有人亦可向法庭提出申請以更正業權註冊紀錄，法庭在考慮個案的具體情況後，可酌情恢復前擁有人的業權。

另外，發展局發言人指為確保業權確定性，當局建議《時效條例》（第347章）所訂明的時效期限，將不適用於提出訴訟以收回在《業權條例》下註冊的新土地，即在「新土先自行」下新土地將不會出現逆權管有申索。