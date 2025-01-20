劏房戶跳電恐釀火災　業主拒維修　團體促檢討租管例

劏房租務管制條例生效3周年前夕，有團體批評租管例未能保障租戶權益，包括缺乏強制書面租約，業主和租客容易口同鼻拗，加上租戶遇上維修問題時，業主往往拒絕維修。團體又稱，差估署執法力度差強人意，巡查次數不如理想，促請政府及相關部門盡快檢討條例，堵塞漏洞，保障劏房租戶權益。

居於觀塘區的陳小姐表示，其居住的劏房單位經常出現「跳電」問題，最嚴重曾經一星期內發生三次「跳電」，擔心會引致單位出現火災或漏電。但業主只採取拖字訣，一直不願意履行其作為業主的責任協助維修。而居於葵涌的謝女士稱，已居住劏房6年，期間亦經常面對不同維修問題，例如污水渠爆裂牆身滲水等維修狀況，但不同的業主均逃避維修責任，令謝女士須於6年內搬遷6次。

關注基層住屋聯席及全港劏房居民大聯盟表示，署方至今只提供租約範本，但沒有強制使用，又發現業主普遍採用文具舖購買的不合《條例》的租約，建議政府以修例方式規定凡屬於劏房租賃，就不容許口頭租約存在。團體又指，劏房租賃雙方關係不平等，加上現時租管條例沒有硬性規定業主必須承擔維修責任，故當租戶遇上維修問題時，業主往往會拒絕承認維修責任或採取拖字訣，最後租戶只能夠無奈地自己出錢維修。他們建議政府須釐清租管條例下租賃雙方的維修權責，並強制規定業主必須承擔維修責任， 不只是流於義務性質，避免出現租戶被迫承擔原本應是業主的維修責任的情況，以保障租客權益。

團體又稱，劏房租務管制條例自生效以來仍存在諸多不足之處，包括《條例》並未規範起始租金，雖然《條例》規管次期租賃的租金加幅上限為10%，但新舊租賃之間因未有起始租金而容讓業主任意加租，大大削弱了租客承擔合理租金的能力。加上有部分業主在《條例》實施後將原濫收費用轉嫁在租金上，在缺乏起始租金的規管下使《條例》成為「無牙老虎」。