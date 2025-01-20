打擊涉緬北電詐犯罪　514幕後金主判囚5年以上

河南省高級人民法院院長胡道才周日（19日）表示，去年河南法院系統精準打擊涉緬北等電訊網絡詐騙及關聯犯罪，審結案件4,188宗、7,702人，對514名幕後金主、組織頭目判處5年有期徒刑以上刑罰。

胡道才在河南省十四屆人大三次會議上作工作報告時表示，去年全省法院共受理案件逾288.5萬宗，審執結逾263萬宗。其中，審結一審涉黑惡案件179宗、1,087人，把持農村基層政權多年的曲某義被判處有期徒刑21年、追繳「黑財」1.6億元人民幣（約1.71億港元）；另審結故意殺人等嚴重暴力犯罪、毒品犯罪案件2,776宗、3,296人，同比分別下降13.6%、12.5%，判處駕車衝撞致多人傷亡的吳某飛、毒殺一家多人的梁某衣等死刑。

針對涉緬北等電詐及關聯犯罪，河南法院對受蠱惑淪為電詐「工具人」的在校及剛畢業學生等依法從寬處理，幫助信息網絡犯罪活動罪以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪案件同比分別下降53.2%、21.39%。此外，該省去年審結中歐班列貨運糾紛等涉外、涉港澳台案件398宗。