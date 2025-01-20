港人才辦目標全球推廣至少15次　上周訪加拿大與當地大學交流

本港一直以來對世界各地的人才都有不小吸引力。

香港人才服務辦公室上周率團訪問加拿大多地，期間與多所當地大學進行交流，亦舉辦了多場交流活動以介紹香港發展。除加拿大外，人才辦今年還將在全球推廣不少於15次以為香港招攬人才。另外，去年人才辦共先後40次到內地及海外推廣。

人才辦訪問加拿大期間，走訪了多倫多、密西沙加、漢密爾頓及蒙特利爾4個城市，與多倫多大學、麥克馬斯特大學和麥基爾大學3家世界百強大學的代表交流，並參觀位於多倫多的創科樞紐MaRS園區。舉辦了4場交流活動，邀請了香港律師會和香港加拿大商會代表，以及兩位多倫多大學校友暨金融及工程專業人士同行，介紹香港相關行業的最新發展。

人才辦總監劉鎮漢表示，目標將在全球推廣不少於15次，期望為香港招攬到更多需要的人才，一同推動香港經濟發展得更好。去年，人才辦也先後40次到內地及海外推廣，如內地的北京、上海、杭州、廣州等，以及海外的馬來西亞、新加坡、南韓、英國、加拿大、德國等，期間舉辦超過80場推廣活動，積極推廣香港優勢及招攬人才措施。