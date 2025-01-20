美國19地區爆高致病性H5N1禽流感　疫區禽產品禁輸港

食物安全中心今日(20日)宣布，因應世界動物衞生組織通報，指美國部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，為保障香港公眾健康，中心即時指示業界暫停相關地區進口禽肉、禽蛋及禽類產品。

涉事地區共19個，包括南卡羅萊納州的Spartanburg縣、印第安納州的Jay縣、特拉華州的Kent縣、南達科他州的Miner縣、密蘇里州的Cooper縣、內布拉斯加州的蘭開斯特縣、Johnson縣、Nemaha縣、威斯康辛州的Burnett縣、密歇根州的Ottawa縣、加州的Butte縣、河濱縣、Monterey縣、俄亥俄州的Mercer縣、Greene縣、阿肯色州的Clay縣、密西西比州的Copiah縣、伊利諾伊州Lawrence縣及西維珍尼亞州的Pocahontas縣。

中心已就事件聯絡美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。根據統計處的資料，本港去年首9個月從美國進口約63,470公噸冰鮮和冷藏禽肉及約1,720萬隻禽蛋。