生產者責任計劃細節下月諮詢立會　有組織憂枉架或延遲

政府計劃在下月就「塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃」的運作細節，諮詢立法會相關事務委員會，並擬於今年第2或第3季度提交計劃的附屬法例予立法會審議，以期最快今年底推行該計劃。有組織稱政府或會延遲相關框架。

去年10月政府提及將於今年提交相關條例草案，訂立適用於不同產品的共同法律框架，讓日後可逐步應用於包括塑膠飲料容器和紙包飲品盒等產品。立法會相關文件指環境及生態、環境保護署已與律政司開展有關修訂《產品環保責任條例》(第603章)及相關法例的法律草擬工作，並計劃在今年上半年向立法會提交修訂條例。

文件又指政府當局建議趁此立法機會，順便就第603章及《產品環保責任(塑膠購物袋)規例》(第603A章)作出技術性修訂，以加入「轉數快」為塑膠購物袋收費計劃下繳交罰款的方式。

有名為「免『廢』暢飲」的慈善團體稱，政府或會延遲推出規範涵蓋塑膠飲品容器、紙包飲品盒、電動車電池、車輛輪胎和鉛酸電池的生產者責任制法律框架。該組織又稱，由於草擬過程需處理所涵蓋產品的壽命差異，因此或會延遲，舉例從塑膠飲品樽的幾個月到電動車電池的5年或更長時間。

早前規管大廈回收物處理的法例被擱置，該組織指政府希望先從「減廢回收約章」中獲取經驗，環境及生態局將考慮約章在促進物業內廢物分類和清潔回收的有效性。該組織指政府去年發表的施政方針講述了政府促進減廢和回收方面的一係列措施，以及現時綠在區區、入樽機和物業清潔員網絡的3個回收飲品包裝的渠道。