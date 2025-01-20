再有川金絲猴於本港出生　寶寶暫未確認性別及體重

內地新抵港的熊貓安安、可可有新鄰居！一隻川金絲猴上周四（16日）晚上於海洋公園誕生，園方指牠是母親「樂樂」和父親「其其」在香港誕下的第4隻川金絲猴，但暫時未知性別。據了解，川金絲猴媽媽攬緊着寶寶，工作人員暫時未能分辨其性別。

川金絲猴在國際自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》被列為瀕危物種，海洋公園公司主席龐建貽表示，再次成功繁殖川金絲猴是見證團隊一直致力保護及繁殖具高保育及教育價值物種的成果，而川金絲猴母親和寶寶皆健康良好，寶寶暫未確認性別和體重。

龐建貽續指，連同即將於2月正式與公眾見面的大熊貓龍鳳胎，現時該主題公園有3隻國家級動物寶寶大使等待訪客探訪，期望藉此進一步提升大眾締造健康生態環境讓珍稀物種得以延續。

川金絲猴現時住在「香港賽馬會四川奇珍館」，同館的還有熊貓安安、可可，而展館的川金絲猴展區已暫停開放及實施人流管制，讓牠們靜養以及讓動物護理團隊進行產後護理工作。

海洋公園於2017、2019及2021年份別迎來3隻雄性港產川金絲猴「樂奇」、「小花生」和「小黃豆」，牠們現居於成都動物園，參與川金絲猴保育計劃，幫助保持物種基因多樣性。