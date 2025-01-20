大廈走廊爆磚因乜解究　唔好彩整親人邊個負責

近日天氣寒冷乾燥，有市民反映九龍區某屋苑一幢大廈的走廊，牆上磚塊突然破裂，大量磚塊散落一地，沒有剝落的亦已拱起，引發熱烈討論。有裝修工程顧問向《東呼即應》表示，有關情況大多是因為師傅裝修鋪瓷磚時，沒有使用足夠英泥油，未能把瓷磚黏在牆身或地下，當遇上寒流便很容易因溫差關係爆裂。另外，如果牆身瓷磚在走廊，屋苑須承擔責任，購買第三保一般由保險公司賠償，但必須確保並非日久失修或鬆脫多時未有處理；至於室內，則要滿足入住後「重新裝修」，家居保險才會理賠。

踏入冬季後天氣不時驟降，市民當然要注意禦寒，不過同時也要留意居所周邊的瓷磚。最近有市民在社交平台分享，屋苑走廊牆身瓷磚突然爆開散落一地。裝修工程顧問林建輝表示，很多時是因為出現空心磚情況，即師傅裝修時鋪瓷磚沒有使用足夠的英泥油，在瓷磚底部塗英泥油時不均，再鋪上牆身或者地下，就會出現不夠英泥油黏着瓷磚在牆身或地下。可能起初一兩年沒有問題，但三、四年後，遇到天氣變冷，瓷磚又不夠黏力，就很容易受外間溫度影響。

林續稱，溫差會導致表面的瓷磚特別冷，而地下或牆身就特別暖，這個明顯溫差令瓷磚收縮，而地下沒有收縮的情況，就會令到爆磚情況出現。另一個情況就牽涉到裝修時，因為牆身磚必須先浸透水約數小時才鋪上牆身，如果沒有浸透就鋪磚，牆磚就會吸收英泥油的水分，導致呈現空心的情況，所以天氣變冷同樣會爆磚。另外，如果屋苑牆身老化，如一個屋苑已經30年、40年樓齡或以上，牆身長年累月被摧殘可能有洞滲水，牆內的鋼筋生銹之後膨脹令牆底變動，因為牆身膨脹爆開，出現大眾稱為「爆石屎」的情況。

天氣變冷是導致爆磚的主因，較多情況通常是氣溫低於攝氏13、14度便容易爆磚，林建議市民，當知道天氣愈冷，是時候敲一下牆身作檢查，有沒有空心磚的情況。如果家中開暖氣又或者將窗戶關起，令屋內溫度保持，可以防止出現爆磚。事實上，磚的質量亦有關係，如果部分瓷磚瓷的成分不足、或燒製時爐火溫度不足等，相對瓷磚的密度會比較低，亦會更容易爆磚。

林建議市民可用棒或者金屬棒敲打瓷磚，檢查瓷磚有沒有出現空心情況，如果出現高音的空心聲音，即代表該範圍底部出現空鼓。市民可以每3個月恒常檢查，如果發覺空心範圍愈來愈大，即該範圍愈來愈危險，而目測看到瓷磚隆起，開始爆裂亦是先兆。

香港專業保險經紀協會副主席陳潔芝表示，如牆身瓷磚在走廊，即是公家範圍的話，屋苑就需承擔責任。如屋苑有購買第三者責任保險，會由保險公司負責，但亦要基於某一些條件，例如牆身會不會因日久失修，即可能瓷磚已鬆脫多時未有處理，這個情況下就未必受保。

陳又指，若屋內磚牆爆裂而令到有財物損毀，如果是意外導致牆身爆裂的話會受保，但亦要基於一個條件，就是牆身是原來樓宇已經存在，或是住戶重新裝修。因為家居保險是保障家居內的裝修以及財物，如果入住時已有，其實就會落入樓宇結構保險，會保障牆身、地板及天花，如果鄰居火災而被波及令到家居財物損毀，當然可以向自己的家居保險索償，再向鄰居索償。