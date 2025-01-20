長江中游最早古稻田　改寫稻作農業起源時間

李家崗遺址的古稻田由灌溉溝及田塊等構成。

湖南省文物考古研究院上周六（18日）公布，常德澧縣李家崗遺址發現彭頭山文化時期古稻田遺迹，將此前學界所知的長江中游早期稻田出現時間提早2,000年至距今8,000多年，是澧陽平原古稻田探索的新突破，同時為長江中下游稻作農業起源，以及早期稻作栽培行為提供了全新考古實證。

初步探明，遺址南、北壕溝附近均有古稻田，有田塊、高埂、溝渠等農田相關結構，剖面及平面多數土樣每1克中的扇形植硅體含量超過5,000粒，部分達逾萬粒，反映李家崗人有較成熟的稻作生產模式。居住區灰坑H67亦出土炭化稻米、馴化小穗軸和芡實殼殘片。

遺址更發現大量完整陶器及碎片，其中的陶爐和陶釜組合讓考古人員感慨，原來常德人愛吃缽子菜的飲食習慣早在8,000年前就有。距今8,000年前後是中國農業起源的關鍵階段，而遺址出土打製石器等極富生活氣息的物證，為人們認識早期稻作農業社會人群的居址空間規劃行為，及社會組織提供了新線索。

此外，遺址出土的環壕、居址、墓葬、古稻田、古水系等文化與生態景觀，揭示8,000年前李家崗人對住房有規劃，並對自然景觀具適應、利用及改造行為，立體呈現長江中游典型早期稻作農業遠古村落樣態，是彭頭山文化聚落形態和人地關係研究的重要進展。