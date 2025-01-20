初中生自製牛頓反射式望遠鏡　可觀測月球隕石坑

牛頓式反射望遠鏡由英國已故科學家牛頓在1668年發明，焦距可達1,000毫米以上。內媒周日（19日）報道，河南省鄭州市一名初中生因熱愛天文學，偶然在學校的物理實踐課學到望遠鏡製作方法後，竟激發其決心，日前僅花70元人民幣（約75港元）就成功自製出一個牛頓反射式望遠鏡，甚至能清楚觀察到月球表面的隕石坑。

14歲的馬俊鶴目前就讀鄭州經開區實驗中學，從小喜歡觀星。在自製牛頓反射式望遠鏡過程中，由於零用錢有限，他四處找尋可用材料，除了鏡片是網購，其他材料全靠東拼西湊而來，如用廢棄膠管製作鏡筒，又拆了自家架子鼓充當鏡架。失敗超過10次後，馬俊鶴最終親手製成低成本版的牛頓式反射望遠鏡，雖然外表粗糙，功能卻不受影響。

馬俊鶴受訪時稱：「看到月球表面隕石坑那一刻，就像夢想照進了現實，以後我也要到月亮上去看看！」他不認為製作過程無聊，因為是在做自己喜歡的東西，並指這次經歷更令其堅定追求科學夢想，希望未來製造能看得更遠的望遠鏡，繼續探索宇宙奧秘。

同學對馬俊鶴的成品深感羨慕，笑指老師原本只想讓大家看看河南廣播電視塔，結果他看到了月球坑。馬俊鶴父母亦非常支持愛兒的興趣，認為探索精神對孩子成長至關重要。