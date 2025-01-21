現有290萬土地登記冊　轉制無時間表

「新土地先行」方案下，新土地將於業權註冊制度下註冊，惟現有的《土註條例》就土地的處理和註冊，將繼續按現行的契約註冊制度和法律進行。現有290萬的土地登記冊何時才可轉換至業權註冊制度備受關注，發展局指目前仍未有將現有土地進行轉換的時間表，目前計劃在2027年上半年實施「新土地先行」方案後，再就轉換機制制訂建議與持份者展開討論。

發展局解釋時表示，目前仍未有將現有土地進行轉換的時間表，其中如何為現有土地進行轉換，尤其是如何識別和處理業權欠妥的物業，以確保在轉換後業權註冊紀錄的準確性不會受到影響是問題的關鍵，主要持份者目前仍未能達成共識。

當局續指，已啟動內部研究，以評估現有290萬的土地登記冊當中業權欠妥的註冊的範圍和類型，以及進行轉換所需要解決的問題。初步結果顯示，業權欠妥的註冊個案為數不少，至少有數千個有問題的登記冊，通常涉及業權鏈問題，例如業權鏈斷裂和多重註冊紀錄，當局更表示現時的查核並不反映全部問題，將繼續進行查核，期望藉此逐步擴展《業權條例》實施的範圍。