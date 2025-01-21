入境處破違規代購及地陪服務　8內地黑工抵港被捕

入境處一直關注黑工趨勢，並打擊不同行業黑工情況，以保障本地勞工市場，處方近期根據情報分析，得悉有內地人士利用社交平台，宣傳反向代購及地陪服務，為客人由內地超市、餐廳等購買食物、日用品、雜貨等，再以「步兵」方式在香港指定地點交收。而地陪服務則涉及陪伴客人在本港不同地點觀光，提供導遊服務、協助拍照及介紹景點等。

入境處人員鎖定一批內地服務提供者，並於上周一至昨日(13至20日)期間，在社交平台放蛇喬裝顧客，向他們查詢及預訂服務，待涉案人士由內地來港時將其拘捕。被捕人包括4男4女(19至52歲)，當中為4名女地陪及4名男子代購步兵，他們均為內地旅客。行動中亦檢獲智能電話、代購貨品及手推車等證物。

據初步調查所得，有關地陪時薪約100至300港元不等，而代購步兵則收取每宗交易100至200港元。7名被捕人早前已分別於沙田及屯門裁判法院裁定「違反逗留條件」罪成，被判處監禁54日至2個月不等，而其餘1人則仍在調查中，入境處將繼續打擊同類型罪行，不排除有更多人被捕。

入境處提醒市民，部分服務提供者訛稱自己為香港居民，惟他們來歷不明、服務質素成疑，在使用代購、裝修、清潔及地陪等服務時，需確保對方可在香港合法受僱，否則可能誤墮法網，需要承擔刑責。