嶺大有要求新來港內地生填防騙問卷　議員促各大學向家長發提示

電騙案飆升，受害人不乏大學生，城大去年逾30學生遇騙，共失1,500萬港元，港大近月亦有逾60名學生中招，損失超過6,000萬港元，多間大學要求內地學生填寫防騙問卷。身兼嶺南大學協理副校長的議員劉智鵬指嶺大有內地生受騙，有個案涉及在本地社交平台冒充大學名義，收集同學、校友個人資料或聯絡方式，校方已經發出嚴正通知，提醒同學和校友提高警覺，校方亦有要求新來港內地生填寫防詐騙問卷。

對於本港大學生遇電騙，劉智鵬今日(21日)在電台節目中指出涉及內地生的騙案金額龐大，感到震驚和不幸，認為要嚴肅正視，不應在校園蔓延詐騙風氣。他分析，內地生大多數透過中介申請來港，升學資訊、選科等都由中介代勞，當接觸到一些詐騙資訊，自己沒有思考過，尤其是內地生，不是人人都看學校電郵，形容是很壞的習慣和風氣，需要改變，否則有防騙資訊都不理會。

嶺大亦有內地生受騙，他指校方有要求新來港內地生填寫防詐騙問卷，彌補不看電郵或沒有中介協助處理問題的不足，一張問卷不會令他們有很好的防騙意識，但起碼提醒同學要小心。未來教職員和學生要嘗試接觸更多新來港內地生，或與相關團體協調一起做工作。

對於執法部門與內地部門研究學生來港前填寫問卷，才獲發證件。劉指方法可行，但要避免程序化、形式化，因為有可能是由中介協助同學填寫問卷。

身兼高才通才人服務協會創會會長尚海龍在同一節目中指出騙案發生，家長亦有角色，質疑一下子向子女給予太多錢是否好事。他指學生來港後有很多用錢的場景，例如交學費、租屋、生活、購買學習用品和配置家具等，家長寧願「窮家富路」，讓子女有更多錢傍身，但應該給予合理和適量資金，不是愈多錢逾好。

所有學生辦理簽證和入學時都要填寫監護人資料，他指校方應該透過有關資料接觸家長發出溫馨防騙提示，家長亦至少接觸校方或警方一次，以了解有關資訊。有關宣傳可透過公眾人物參與，包括明星、體育名人等，認為更為有效。

他又認為有必要透過不同方向，努力防止騙案，但不太看好透過中介宣傳，關注中介做生意賺錢，有關工作不會起到效果，認為一定要接觸真實的學生和家長。