內地公立醫療機構3月起　取消所有門診預交金

國家衞生健康委周一（20日）舉行衞生健康系統為民服務實事有關情況的發布會，該委財務司司長劉魁宣布今年3月起，全國所有公立醫療機構取消門診預交金，將醫保患者住院預交金額度降至同病種個人自付平均水平，以進一步減輕患者的就醫壓力。內地將聯合相關部門在全國統一部署安排，制定和發布技術指引來指導各地制定具體的實施細則，確保制度落實。

劉魁表示，這是今年衞生健康系統為民服務八件實事中的一件，國家衞健委近年一直持續完善和改進門診預交金制度，引導各地逐步降低預交金收取的額度，並指導醫療機構積極採用各種移動支付方式，擴大結算渠道，減輕患者就醫壓力並增加便利。他指出，3月起全國公立醫療機構不僅要全面停止收取門診預交金，還要限時清退患者以前繳納的門診預交金。為避免「一刀切」給部分群眾帶來不便，不會使用新型支付方式的老年人群可保留預存費用等方式。對於門診手術、急診手術等複雜情形，在患者自願的前提下，醫療機構仍可預收費用。

今年衞生健康系統將從八件實事入手進一步提升健康服務質量水平，除了取消門診預交金，還包括新增66萬個普惠性託位、200項檢查項目可互認、無償獻血可享「血費減免」等。針對可互認的檢查項目，國家衞健委醫政司司長焦雅輝指從保障醫療質量安全角度出發，互認項目選擇了較高同質化水平、較強穩定性及統一技術標準的項目，包括血常規、尿常規、X光檢查、電腦斷層掃描（CT）檢查等。接診醫生可根據實際診療需要，對一些項目重新檢查。今年目標是在地市範圍內，醫療機構之間檢查檢驗結果互認項目達到200項。

焦雅輝另提到，少數綜合醫院未能提供兒科服務，兒科服務「短板」仍需補齊，為此八件實事之一是實現今年底全國二、三級公立綜合醫院均提供兒科服務。國家衞健委全國衞生健康工作會上提出把今年至2027年作為「兒科服務年」，希望利用3年時間來進一步擴大兒科醫療服務的供給，增強兒科服務能力，改善兒科醫療服務，更好地滿足兒童看病就醫需求。