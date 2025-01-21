陳方安生赴美與副總統見面　黎智英認為屬國際游說並同意這方法

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（21日）踏入第122日，黎智英繼續自辯，並接受盤問。黎智英認為，陳方安生在2019年3月赴美跟美國前副總統彭斯見面，屬於國際游說，他同意這種方法，並於同月向李柱銘傳訊息，稱是游說美國的好時機。

黎智英在控方盤問下同意，2019年3月，美國前駐港總領事郭明瀚（James Blair Cunningham）跟陳方安生會面。同月，陳方安生會見美國前副總統彭斯。郭明瀚跟陳方安生會面後，透過訊息把對話內容報告給黎智英，內容談到逃犯條例修訂。郭明瀚向陳方安生指，修訂對香港而言是個危險，並說我們應該在4月尾前好好討論。黎智英庭上指，郭明瀚是他的朋友，知道他很關注香港，所以才將會面內容報告給他。法官質疑這似乎不單單是報告，因為郭明瀚有邀請進一步討論。黎智英回應說，郭明瀚主動提供協助，並就逃犯條例修訂給予建議。

黎智英同意，收到報告後，把訊息轉寄給李卓人、何俊仁、李柱銘等人。其中黎智英向李柱銘說，這是在華盛頓進行游說的好時機。控方指，早於2019年3月，黎智英已經萌生國際游說的想法。黎智英庭上說，這並非他的想法，其實當時陳方安生已經在進行游說，以便引起美國關注。被問到是否同意這種方法，黎智英說是。就陳方安生跟美國前副總統彭斯一事，黎智英承認曾把兩人會面的相片傳給壹傳媒前行政總裁張劍虹，向張稱這是重大的新聞，着對方利用新聞達到最大效果。黎智英起初說這不過是傳給張作參考，及後同意可算是編採指示。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022