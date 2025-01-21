競委會推中小企資訊站　破解競爭法迷思　助制定合規措施

企業對《競爭條例》認識不夠，不足四分一中小企業有制定相關計劃。競爭事務委員會今日(21日)推出全新「中小企業競爭法合規資訊站」，以協助企業掌握條例重點，減少違法風險。競委會表示，交流發現中小企對條例有初步認識，惟資源有限未能有效落實措施。

競委會行政總監(政策及倡導事務)蕭滿章表示，早前一項「競爭法認知及意見調查」調查了1,000名市民及600間企業，調查發現，超過70%受訪者認為條例與他們自身或其業務息息相關。企業普遍對條例有基本認知，有81%受訪者或企業知悉競委會曾處理的個案，惟企業對競爭法的深入了解及合規工作方面仍有改善空間，當中僅有24%的中小企業有制定競爭法的合規計劃或相關培訓。

此次推出的資訊站，是為中小企業提供全方位的競爭法資訊及工具。網站包括認識競爭條例、風險評估、我是受害者嗎及競爭法合規4個主要部分。蕭滿章介紹，認識競爭條例部分中包含9個不同主題，簡明扼要的闡述條例重點，以接近現實情景的虛構示例作講解，破解中小企業對競爭法常見的迷思。關於競爭法合規，所有企業，包括中小企業都應該制定競爭化合規計劃，而對於中小企業而言，它們的合規計劃通常較為簡單直接。競委會有特別為中小企編製「競爭法合規計劃範本」，中小企業可根據其業務需要，調整計劃內容，並採納為內部政策。

風險評估則是針對中小企業常見場景而設的風險評估工具，在他們識別與競爭對手、供應商及客戶在業務上的接觸。該工具亦提供風險等級評估以及正確應對相關情況的建議。在我是受害者嗎的部分，則是提供實用資訊，協助中小企業辨識及應對可能遇到的反競爭行為，以提早防範。