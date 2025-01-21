離婚索賠千萬逼死WePhone始創人　前妻出庭認罪

內地手機應用程式WePhone始創人蘇享茂疑遭前妻翟欣欣敲詐勒索，2017年跳樓自殺身亡，案件周二（21日）在北京市海淀區人民法院山後人民法庭進行一審。蘇享茂家屬向內媒透露，翟欣欣出庭接受審理，對指控的敲詐勒索罪名認罪認罰。

據報道，翟欣欣涉嫌敲詐勒索案周二上午9時開庭，蘇享茂的家屬提前半個多小時進場。他們向內媒表示，對於此案沒有做特別的準備，相信法律會公平公正審理。經過3個多小時的審理，庭審結束，蘇享茂家屬乘坐側門安排的車輛離開法院。內媒記者在現場未看到翟欣欣一方的人員。內媒指，由於此案涉嫌敲詐的金額巨大，若罪名成立，她或面臨10年以上刑期。

蘇享茂的姐姐透過電話告訴內媒，庭審過程很順利，翟欣欣出庭參加審理並認罪認罰，形容其態度「還可以」。蘇大姐表示，不便透露具體認罪程度、認罰數額，他們都在等待擇日宣判。她提到，事發後家屬公開發聲比較少，因案件未判，但他們一直相信事實的認定不會偏移，也相信法律會基於事實判決，故等宣判後再細說。她又指，類似蘇享茂、翟欣欣的事件在近幾年不是個別案例，希望此案的判決會對這類現象起到警示和參考作用。

案情指，蘇享茂2017年9月7日跳樓身亡，遺書稱同年3月與翟欣欣通過婚戀網站認識，6月領證結婚，一個月後卻辦理離婚手續。遺書提到「資金鏈斷裂，我很絕望」，外界認為翟欣欣索要1,000萬元人民幣（約1,064萬港元）作為離婚賠償是「逼死」蘇享茂的原因之一。