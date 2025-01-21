教育局正檢視本地生定義　會參考外國做法令收生更公平

教育局局長蔡若蓮指出，目前正檢視專上院校取錄學生時的「本地生」定義，會參考英國、新加坡等地的政策。她指出近年不少內地人透過人才計劃來港工作及居住，現時本地生的定義或會做成不公，故有檢討的需要。教育局常任秘書長李美嫦則指不少國家地區的大學都不會以「本地生」及「非本地生」二元制進行收生，例如會考慮入讀大學前三年是否常居當地。至於政府面臨財赤，李透露正研究在下一個三年期調整教資會資助大學的學費資助，又指大學應有「私己錢」應付學科發展。

早前衞生署公開百多間未參與外展疫苗接種的學校名單，引起不少校長強烈不滿。李美嫦指一直有與衞生部門進行溝通，承認具體細節可以做得更好，但雙方的原意都是想為學生好。她又解釋指未參與外展疫苗接種，亦不代表學校無安排打針，例如不少國際學校會自行安排機構、診所，另外名單中有不少幼稚園，不少年紀較少的小朋友都需家長陪同才可接種疫苗，故較難安排。

接連有本港大學生墜入騙局，李美嫦出席傳媒午宴時表示，對相關情況表示高度關注，各大學按校情決定防騙措施，對於有學生被騙去高額金錢感到驚訝及可惜。她認為「騙徒在民間」，不論甚麼年紀，以至學歷的人均有機會受騙。她指出透露從目前數字去看，非本地學生受騙的數字較多，幾宗金額較大的受害人亦有非本地學生，騙徒亦是以中文行騙為主。

李美嫦續稱防騙要「終生學習」，當局與各大學著力加強學生的防騙意識，不論在收生、來到香港、以至學期間都會一直加強，並會以介紹行騙手法、目標為主。對於有學校要求學生完成訪騙問卷，否則會限制使用校園設施，教育局局長蔡若蓮指當局建議院校向學生分享加強防騙意識，惟不會強制要求大學採取措施。