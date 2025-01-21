上月通脹1.4%　2024全年消費物價指數升1.7%

政府統計處今日(21日)公布最新消費物價指數，根據綜合消費物價指數，2024年12月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.4%，與2024年11月份的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2024年12月份的按年升幅，即基本通脹率為1.3%，較2024年11月份的1.2%略高。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2024年12月份錄得按年升幅的類別為煙酒升21.2%、電力、燃氣及水升11.4%、雜項服務加2.1%、交通升2.1%、外出用膳及外賣升1.8%、雜項物品增1.4%，以及住屋升1.0%。另一方面，綜合消費物價指數在同期錄得按年跌幅的類別為衣履跌3.2%、耐用物品跌1.6%，以及基本食品跌0.6%。

2024年全年計，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.7%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.1%、1.6%及1.5%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.0%、1.1%及1.2%。

政府表示，2024年12月基本消費物價通脹維持在輕微水平。食品價格整體上繼續輕微按年上升。與此同時，部分由於低基數效應，能源相關項目價格轉為微升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。2024全年合計，基本消費物價通脹率平均為1.1%。展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持溫和。隨着香港經濟繼續增長，本地成本可能會面對一些上升壓力。外圍價格壓力應維持可控，儘管源自外圍環境的不確定性值得關注。政府會繼續留意情況。