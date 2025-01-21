破黑幫外圍賭博集團拘主腦等12人　4個月投注額逾3.9億元

執法部門於昨日(20日)展開代號「鳥林」行動，打擊一個活躍於本港、由黑社會操控的非法賭博集團。情報顯示，該集團懷疑利用工廈單位作為營運中心，招攬本地賭客，並利用多個賭博網站收取外圍投注。行動中，警員拘捕5男7女(22至76歲)，涉嫌「營辦處所作收受賭注用途」、「收受賭注」、「推廣或便利非法收受賭注」及「洗黑錢」。

調查人員交代行動細節，指警員在昨日突擊搜查位於荃灣及長沙灣的3個工廈單位，拘捕一共1男5女，並檢獲110部涉案手機、10部手提電腦、2部平板電腦、200張電話卡、大量銀行卡、銀行文件和約3萬港元現金。另外，現場亦發現由去年10月至今、涉款逾3.9億港元的懷疑外圍投注紀錄，以及超過530名銀行戶口持有人的資料，相關人士持有逾1,500個銀行戶口。被捕人士包括集團主腦和骨幹成員，懷疑全部有黑幫背景，大多數人報稱無業。

根據調查，相關賭博平台的營運中心是24小時運作，中心設備齊全，是集團用於處理充值、匯款收款及提供客戶服務的地點。集團分工明細，成員會透過社交平台、短訊及手機應用程式等進行宣傳，從而招攬賭客，參與網上百家樂、賭波等活動。

至今日(21日)清晨，警員以涉嫌「洗黑錢」拘捕另外4男2女，他們涉嫌協助集團開設銀行戶口，並在過去數個月清洗數以千萬港元計的黑錢。所有被捕人士現正被扣留調查。

人員補充，涉案集團操控不同銀行戶口，供賭客進行「換分」投注，當中有6個戶口，在去年5月至10月被用作收取網上賭博的款項。經進一步調查，警員發現該6名戶口持有人，同時共用15個本地銀行帳戶，該些帳戶除了收受賭款外，亦分別收取3宗詐騙案件的騙款，而在短短數個月間，相關帳戶一共接收近5,000萬港元的犯罪得益。警員會繼續追查涉案集團所運作的網站、資金來源及去向等。行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。