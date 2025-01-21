2025年DSE逾5.5萬考生報考　較去年增加1成

2025年DSE甲類科目的筆試將於4月1日開考，考評局表示2025年DSE共有超過55,000名考生報考，較2024年增加近1成；學校考生及自修生人數皆有所增長，大部分科目的報考人數均較去年上升。在4個核心科目以外，約50%學校考生報考了兩個選修科目，約40%學校考生則報考3個選修科目，比例均與去年相若。

考評局續指，今年DSE的乙類應用學習科目設有58個科目，共有7,891名考生報考，較2024年增加約百分之四。應用學習課程內容實踐與理論並重，與寬廣的專業和職業領域緊密連繫，配合核心科目、選修科目及其他學習經歷，讓學生體驗全面的學習經歷。

另外丙類其他語言科目由2025年起推行新安排，考生直接報考法語、西班牙語、德語、日語及韓語在香港舉辦的官方考試。新安排下，今年有超過770人報考其他語言科目，高於歷年的平均報考人數；當中，日語「冧莊」最多考生報考的科目，有586人報考，新設的韓語則有91人報考。考生須於2月28日或之前向考評局提交或更新相關的成績證明文件，考生於指定或更高的語文能力水平考試所取得的成績，會獲納入為DSE丙類科目的成績。