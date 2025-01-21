港鐵將軍澳站對出空地擬一地多用　建有蓋廣場及455個泊車位

政府向立法會提交兩項撥款申請，擬將將軍澳第66區市鎮公園及公衆停車場和上水彩順街公眾停車場作一地多用的發展，其中港鐵將軍澳站對出作為臨時停車場的空地，將修建為一個園景花園及有蓋廣場，地底是設有455個泊車位的公衆停車場，當中包括約300個自動泊車系統車位。運輸及物流局局長陳美寶今日(21日)到上址旁邊的入境事務處總部，由入境事務處處長郭俊峯陪同參觀大樓內供職員使用的「拼圖型」自動泊車系統的運作情況。

陳美寶說，上述項目由醞釀、籌備至今已十多年，隨著將軍澳區人口不斷增長，居民對停車位及休憩項目的需求都不少，政府檢視了工程項目優次，會審慎控制成本，確保土地及財政資源均用得其所。該項目地庫會設3層車架「拼圖型」自動泊車系統，可大大提高用地和泊車效率，亦可縮減挖掘深度，減低工程成本。當局指，隨著自動泊車系統技術日漸成熟，經常開支亦會下調。

另外，上水彩順街項目結合上層公營房屋和社福設施，將提供2,400個公屋單位，並為附近的重型貨車提供近60個泊車位。