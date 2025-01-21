冷鋒伴雨水拜早年料1.26殺到　年廿八氣溫12°C甚至更低

農曆年將至，冷鋒向市民拜早年。天文台預料一道冷鋒會在下周日（26日）橫過華南，與其相關的強烈冬季季候風會在年廿八及年廿九（27日及28日）影響本港，天氣轉冷及非常乾燥，預測氣溫低至12°C。天文台又指，按照預測，冷鋒過境時有較大可能會伴隨降雨，氣溫或會有較大跌幅，但不同電腦模式對於降雨預測仍有分歧，若降雨較為持續，年廿八的氣溫有機會更低。

昨日（20日）正值大寒，雖然傳統曆法上大寒前後一般是華南全年最寒冷的時期，但過去兩三日本港陽光充沛，日間和暖。所謂「大寒又一年」，過了大寒也意味着龍年接近尾聲，大家準備歲晚收爐的時候。不過，天文台預料，冷空氣未有止息，並將在下周初拜訪華南，跟大家拜個早年。

天文台解釋指，一道西風槽將會在本周後期橫過貝加爾湖並於華北加深，推動積聚於西伯利亞的冷空氣南下，而源於青藏高原一帶的南支西風槽亦會進一步促使冷空氣向南擴展。預料一道冷鋒會在下周日橫過華南，下周日至下周一本港北風會增強，氣溫顯著下降。受冷鋒隨後的強烈冬季季候風影響，下周一及周二（年廿八及年廿九）天氣轉冷及非常乾燥，而新界再低幾度，早上部分地區嚴寒。

此外，按照現時各電腦模式預測，冷鋒過境時有較大可能會伴隨降雨，降雨會帶來蒸發冷卻效應，氣溫會有較大跌幅。但不同電腦模式對於降雨預測仍有分歧，若降雨較為持續，下周一的氣溫有機會更低。受季候風持續影響，預測農曆新年假期期間早晚氣溫仍然較低，隨着偏東風帶來較多水汽，天文台料年初二及年初三早晚雲量較多，亦有機會有一兩陣微雨，但相信對年初二晚觀賞煙花的影響不大。