涉隱瞞利益接公司訂單詐騙450萬元　5名物流公司職員周四應訊

廉政公署今日(21日)落案起訴5名物流公司職員，控告他們涉嫌向公司隱瞞多輛輕型貨車的實際權益，並安排他人以該等輕型貨車承接公司運輸訂單，詐騙公司支付服務費逾450萬港元。5名被告年齡介乎39歲至59歲，共被控4項串謀欺詐罪名，違反普通法。5人均獲廉署准予保釋，周四(23日)在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

5名被告為絡滙物流有限公司(絡匯物流)時任運輸經理柯智豪，該公司運輸部車隊時任隊長譚立權及隊長陳嘉明；以及該公司時任司機何偉文及唐偉德。

絡滙物流從事本地運輸服務，於2017年11月至2021年11月案發期間，柯智豪晉升為絡匯物流運輸經理，譚立權及陳嘉明則是其運輸部車隊隊長，何偉文及唐偉德是絡匯物流聘請的公司司機。其中兩項控罪指柯智豪、譚立權和陳嘉明涉嫌串謀一名外判司機欺詐絡匯物流，向公司隱瞞兩輛輕型貨車由其3人擁有或控制，並安排他人登記成為絡匯物流的外判司機並以該等輕型貨車承接訂單，誘使絡滙物流支付服務費合共逾320萬港元。

另外兩項控罪指5名被告涉嫌串謀該名外判司機，以相類似的欺詐手法向絡滙物流隱瞞另外兩輛輕型貨車的實際權益是由何偉文及唐偉德擁有，誘使絡滙物流支付服務費合共約130萬港元。廉署早前接獲相關貪污投訴遂展開調查，發現涉案4輕型貨車涉嫌由5被告控制，但他們從來沒有向絡滙物流披露權益，5名被告就涉案訂單獲支服務費合共約450萬港元。