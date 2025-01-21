葵涌工廈遭爆竊失4.7噸花膠　5中港男子落網

葵涌葵榮路安發工業大廈一公司，周日晚(19日)7時許，被賊人破壞鐵閘及木門潛入爆竊，掠走150包、重約4.7噸、市值約229萬港元的花膠。賊人聯絡2間速遞公司使用2輛貨車，將該批花膠運至元朗錦田錦莆路及上水深港中心的貨倉。物主昨日(20日)下午揭發失竊後報案。

執法部門經調查後，發現賊人利用網上不同平台租用貨車，運送該批花膠到不同地點，企圖擾亂偵查，但最終鎖定5名目標疑犯。昨晚警員在上水深港中心的貨倉外埋伏，拘捕一名34歲涉案男子，尋獲部分贓物。經進一步調查後，鎖定粉嶺流水響一貨倉。

今日(21日)上午警員搜查該位於流水響布格仔路的貨倉，起回3.5噸花膠，拘捕4名(37至51歲)男子，當中2人為持雙程證的內地黑工。該5名男子涉嫌「串謀爆竊」、「處理贓物」及「僱用非法勞工」被捕，現正被扣留調查。

據了解，5人報稱物流公司東主、員工及無業，暫未發現他們有黑社會背景。賊人相當狡猾，首先在網上租車把花膠運到多個不同地點後，再租用另一車以百鳥歸巢模式把花膠運到上水的貨倉，不排除餘下的花膠已被運離香港。