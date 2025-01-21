航空運力「飛」唔起　只顧跑數人手硬件懶得理

香港國際機場三跑道系統於去年11月正式啟用，力谷航空運力。惟本月11日卻爆出行李輸送帶技術故障，讓大眾對恢復航空運力存疑。有議員向《東呼即應》坦言，客運量仍沒有完全恢復到疫情前水平，寄望今年底或明年上半年能完成。有航空業人士則指，人手短缺對航空業界影響巨大，地勤人員長時間輪班，容易出現操作失誤，除聘請員工，亦應加強培訓。

文化體育及旅遊局在上月30日公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，拋出四大旅遊發展定位，其中包括強化國際旅遊城市樞紐及「一程多站」示範核心區角色。然而，本月11日香港機場爆出行李輸送帶技術故障，據指機管局一度改用人手送行李上機，多班航班受影響，亦有乘客到埗後未能領取行李。

機場系統死機並非個別例子，例如去年6月「跪低」的機場航班資料顯示屏幕系統、前年3月「大冧檔」的電腦系統等。若政府恢復航空運力只圖跑數了事，着眼於機場跑道有多少航班升降，其餘配套、系統的運作與維護則「甩轆、冧檔」，又怎樣做好「連接內地和海外城市的超級聯繫人角色」呢？

身兼機管局董事的議員陳仲尼坦言，目前機場客運量恢復進度不理想，長途航班受制於外部因素，特別是北美航班要來香港，須飛越俄羅斯的領空，惟北美現時和俄羅斯的關係不佳，需要繞路，成本比在俄羅斯上空飛越的直航至少貴20%以上，制約着恢復航空運力，但有信心機場客運量在今年底至明年上半年完全恢復。他又指，目前雙跑道使用量逾90%，而繁忙時間不論跑道或航站樓內，使用量已差不多達到頂點，所以三跑啟用可提供更多空間，讓更多飛機升降，對航空公司而言也有更多選擇，在他們認為理想、相對較佳的時間起飛降落。

機場三跑增加客運量，但機場的人手與設備，是否足以應付增長需要？香港專業飛行員協會主席張敬龍表示，人手短缺對航空業界影響很大，特別是服務質素下降，例如航班延遲或行李處理較慢，這些問題會直接影響乘客體驗，亦會影響香港國際形象。他又指，若地勤人員長時間輪班容易操作失誤，影響飛行安全；而聘請員工後亦須加強培訓，累積經驗。

張又提到，早前機場行李分揀器出現技術問題，可能因系統長期運作負荷大所致，而設備故障時人手不足，行李處理時間自然延長。隨着機場三跑系統全面投入運作，機場有需要加強基建及升級設備，引入更多智能化技術，減少人手壓力及系統故障的機會。