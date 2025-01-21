香港故宮展出190件清代軍事文物　包括御用盔等國家一級文物

香港故宮文化博物館明日(22日)起展出約190件來自北京故宮博物院珍藏的清延宮廷文物，包括18件國家一級文物，包括乾隆朝代仿清太祖努爾哈赤的御用盔，另會展示滿族弓馬騎射及槍炮技術的弓箭、馬具等，介紹清代軍事組織、技術、尚武精神和軍事藝術等，整個展覽至明年1月，觀眾只需憑香港故宮標準門票參觀，毋須額外購票，料能吸引逾50萬觀眾到訪。

全新專題展覽「明修武備——故宮博物院藏清代軍事文物」會將約190件清宮文物分4期展出，每期3個月，而第一期會展出國家一級文物，包括乾隆朝代仿清太祖努爾哈赤的御用盔，反映皇室後代對先祖創業的緬懷；另展出多件皇家刀劍，例如富傳奇色彩、由道光帝賞賜皇六子「恭親王」奕訢的「白虹」刀，亦有乾隆年間火器營的兵符等。

此外，矚目展品之一的《渤海閱師圖》10幅彩色冊頁將於各期展覽輪換展出。作品描繪醇親王奕讚(1840-1891年)於光緒十二年(1886年)巡閱北洋海防的重要時刻，出自隨行的神機營畫家慶寬(1848-1927年)等人。這是中國近代史上第一次王大臣校閱海軍，然而清廷此後多以攝影方式記錄巡閱，故此作品堪稱傳統宮廷軍事繪畫的空前絕後之作。

香港故宮介紹，滿族重視先祖尚武精神，提升製造弓箭、刀劍和槍炮等武器的技術，勤於圍獵和操演，創造大量宮廷軍事藝術作品和創建軍事禮儀，發展艦隊和海防等措施。展覽名稱「修明武備」取自乾隆皇帝在位時的上諭，囑咐地方官員應當和睦兵民、完善軍備，勿辜負皇帝對其信任，揭示武備在清代宮廷擁有舉足輕重的地位。

香港故宮文化博物館研究員周維強介紹，清朝統治者透過戰爭奪取天下，維持強盛的戰鬥力對維持政權十分重要，即使是和平的年代，清廷亦會打獵、操演等以保持軍事實力。

至於為何要分4期展出文物，香港故宮文化博物館副館長（研究策展、藏品及節目）王伊悠解釋，一般展覽的展品只有約120件，而今次展覽有190多件文物，部分文物涉及敏感材料，包括紙質、絲綢等，需要定期每3個月輪換。